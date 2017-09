Siim Kallas asub valituks osutudes Viimsi vallavolikogu juhtima

Siim Kallas on sügisestel valimistel Viimsi Vallas reformierakonna esinumber ning sedapuhku ei ole tegu mitte peibutuspardiga. Valituks osutudes lubab ta juhtima hakata vallavolikogu ja viia Viimsi maailmakaardile.

Kallas ütles, et Euroopas on au asi kuuluda oma kohalikku volikogusse. "Minu Euroopa Komisjoni kolleeg, endine Belgia välisminister Karel de Gucht ning samuti tema eelkäija Louis Michel, olid samal ajal ka oma koduse omavalitsuse volikogu esimehed. See on väärikas tava, mis näitab, et kodukoha käekäik läheb korda. Kui nüüd küsida, et kas tulen võimaluse saades volikogu juhtima, siis kinnitan, et tulen," ütles Kallas.

Kallase sõnul minnakse valimistega meeskonnaga, kellel on maailmamastaabi kogemused. "Olen kindel, et meie meeskond juhib Viimsi maailmakaardile ja tulevikus räägitakse e-riigist ka Viimsi valla näidetel," ütles Kallas.

“Meie nimekirjas kandideerivad ekperdid, oma valdkonna tipptegijad. Mul on siiralt hea meel, et meeskonda kuuluvad haridus-, kultuuri-, ja spordijuhid, ettevõtjad, Fertilitase erahaigla juht, Riigikogu liikmed, keskkonnateemade eestkõnelejad ja paljud teised," tutvustas Kallas nimekirja.

Viimsi Reformierakonna valimisprogrammi pealkiri on Tark Viimsi, mis tähendab Kallase sõnul professionaalset juhtimist. "Tänasel päeval on Reformierakonna esindajad Viimsi vallavalitsuses erakonnavälised eksperdid, kellele on usaldatud kohaliku elu edendamine. Spetsialistidest koosnev juhtimine on parandanud oluliselt valla finantsseisu - kui veel kui veel 2013. aasta lõpus oli Viimsi valla eelarve jääk vaid 401 937 eurot, siis 2016. aastal oli jäägiks 3 648 986 eurot," rääkis Kallas.

Lisaks toob Kallas välja valla seniste investeeringute mahu suurenemist. "2013. aastal oli investeeringuteks suunatud 3 525 000 eurot, aga 2017. aastal oli investeeringu maht juba 8 500 000 eurot. Üle kahekordne eelarveressursside kasv näitab tugevat finantsdistsipliini ja juhtimismudelit," lisas ta.

Reformierakonna programmis on põhirõhk haridus- ja kultuuriruumi arendamisel, elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel ning taristu ühendustel.

Viimsi Reformierakonna nimekirjas kandideerib 33 inimest. Nende seas on Siim Kallas, Riina Aasma, Taavi Kotka, Märt Vooglaid, Alvar Ild, Aivar Sõerd, Kristiina Kägu, Jaak Salumets, Enn Sau, Atso Matsalu, Aarne Saluveer, Valdur Kahro, Ivo Saarma, Marju Mik, Tanel Einaste, Peeter Vään, Jaak Raie, Kaja Männiko, Robert Lauri, Margus Allikmaa, Taivo Luik, Sten Sarap, Rein Frolov, Hans Riismaa, Enn Teimann, Rita Veskimeister, Toivo Kuus, Reigo Randmets, Valdo Randpere, Vladas Radvilavicius, Janek Murakas, Kristjan Jõekalda, Sergei Tšerepannikov.

Vallavanema kandidaati ei ole Reformierakond Viimsis esitanud. Mandaadi saamisel tuuakse valda juhtima spetsialist.