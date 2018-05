Siim Kallas aitab koostada Reformierakonna riigikogu valimiste kandidaatide nimekirja

Reformierakonna juhatus otsustas tänasel koosolekul moodustada riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjatoimkonna ning edastada selle volikogule kinnitamiseks.

„Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjatoimkonna liikmete valimisel lähtusime sisedemokraatia laiapõhjalisusest. Pidasime oluliseks, et kaasatud liikmed esindaksid ajaloolist järjepidevust, erakonna erinevaid juhtimisstruktuure Riigikogu fraktsioonis, erakonna volikogus, juhatuses ja sidusorganisatsioonides. Tähtis on, et esindatud oleksid nii riigi kui kohaliku tasandi kogemusega erakonnakaaslased,“ ütles peasekretär ja nimekirjatoimkonna juhi kandidaat Kert Valdaru.

Valdaru sõnul edastatakse nimekirjatoimkonna koosseis põhikirjast tulenevalt erakonna volikogule kinnitamiseks. Juhatuse ettepanekul kuuluksid toimkonda:

Kert Valdaru – peasekretär, nimekirja toimkonna juht

Siim Kallas – auesimees, Viimsi vallavanem

Urmas Klaas – erakonna aseesimees, omavalitsuskogu esimees ja Tartu linnapea

Maris Lauri – NaiRe juht, Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Kristen Michal - volikogu esimees

Urve Tiidus – juhatuse liige

Martin Bek - kampaaniajuht

Erkki Keldo - noortekogu esimees, piirkondade arendusdivisjoni nõunik

Irina Talviste – Pärnumaa ringkondliku organisatsiooni juht