Siili raames läbiviidava kriisiõppuse tõttu muutub ajutiselt Tartu ülikooli kliinikumi EMO asukoht

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem-arst kolonelleitnant Ahti Varblase sõnul valmistub kaitsevägi laiapindseks riigikaitseks. „Meie eesmärk on valmistuda kriisiolukorraks, mida loodetavasti kunagi ei tule. Samas aga harjutame, et kui tekib kriis, siis haigla on valmis kriisiga toime tulema,"märkis Varbalne. "Parim viis selleks on harjutada. Kaitseväes on väga hea väljaõppe saanud meedikud, kelle masskannatanute õpe on saanud praktilise kogemuse Afganistanis ning mujal kriisikolletes, kus Eesti on oma võitlejaid saatnud. Õppused on suurepäraseks võimaluseks õpitud teadmisi edasi anda,“ lisas ta.

Ajutiselt J-korpuse esimesele korrusele üleviidavas erakorralise meditsiini osakonnas on tööl tavapärane personal: viis arsti, kümme õde, kaheksa põetajat ja kaks patsiente vastu võtvat teenindajat. Erakorralise meditsiini osakond töötab L. Puusepa 8 J-korpuse esimese korruse ruumides laupäeval kell 09.30 kuni 17.30. Sel ajavahemikul tuleb erakorralise meditsiini osakonda pöördumiseks kasutada N. Lunini tänava poole jäävaid uksi. Maja ees on parkimiskohad, millel parkimiskella kasutades on esimene tund parkimist tasuta, edasi kuuskümmend senti tunnist. Teisele poole N. Lunini tänavat jäävates parklates on parkimine tasuta. Sünnitajatele on tagatud sissepääs ka erakorralise meditsiini osakonna uksest. Sünnitajaid toovale transpordile on arvestatud kolm parkimiskohta erakorralise meditsiini osakonna kiirabihalli taga. Liiklemisel peaks olema ettevaatlik, sest liiklus on õppuste tõttu oluliselt tihedam kui piirkonnas laupäeviti tavaks.