SIIL kolib linna: politseinikud, piirivalvurid ja kaitseliitlased harjutavad homme Tallinnas ja Keilas koostööd

Põhja prefektuuri kriisireguleerija Urmas Krull ütles, et Tallinnas ja Keilas viiakse läbi kaks suuremat operatsiooni. „Reedel kell 15 toimub Tallinnas kaitseministeeriumis äkkrünnakuõppus, mis lõppeb kell 17 paiku. Selleks ajaks sulgeme osaliselt liikluse Kentmanni ja Sakala tänaval. Keila linna piiril hakkavad reede õhtul kell 20 tööle kuus kontrollposti. Neid mehitavad liiklusjärelevalvet teostavad politseinikud ning kaitseliitlased. Kontrollpostid on töös kuni laupäeva kella 12ni,“ rääkis Krull. Ta ütles, et kuigi tegu on õppusega, siis juhtide kainust ja dokumente kontrollitakse reaalselt. „Kui rikkuja tabatakse, siis järgneb ka menetlus.“

Krulli sõnul proovitakse õppuse ajal inimesi võimalikult vähe segada. „Nädalavahetusel liikudes tuleks arvestada natuke suurema ajakuluga, sest lisaks kontrollpostidele liiguvad kõikjal Eestis ka kaitseliidu sõidukid.“

Kaitseministeeriumi juures toimuv õppus

Reedel, 4. mail kella 15 paiku toimub õppus Sakala tänaval kaitseministeeriumi juures. Seetõttu suletakse orienteeruvalt kella 14.45 ajal liikluseks Sakala tänav alates Kentmanni tänavast kuni Estonia puiesteeni ning Krooni tänav Rävala puiesteest Sakala tänavani. Kentmanni tänav suletakse Estonia puiesteest Rävala Puiesteeni. Liiklus avatakse kella 17 paiku.

Estonia ja Rävala puiestee ning Teatri väljak jäävad liiklusele avatuks, nagu ka Solarise keskuse parkla väljasõit.