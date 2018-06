Siiani ebaselge: kas kindlustus üldse korvab hiigelkahju, mille põhjustas äikesevihm vanas telemajas?

ERRi juhatuse liige Urmas Oru ütleb, et neil pole veel õrna aimugi, kui suur on kahju, mille paduvihm vanas telemajas põhjustas. Pole teada seegi, kas kindlustus kahjud üldse korvab.

Möödunud neljapäeval sadas Tallinnas paduvihma, mis ujutas üle tänavad ja isegi Ülemiste autotunneli. Tugevaid kahjustusi sai ka ERR-i vana telemaja.

Järgmisel hommikul oli hoones trööstitu vaatepilt: mornide nägudega inimesed vaatasid, mis hilisõhtul maha sadanud äikesevihm oli korda saatnud.

ERRi juhatuse liige Urmas Oru ütles eile Delfile, et kahjude ulatus on koostöös kindlustusega hetkel väljaselgitamisel. "Tehnika puhul võivad kahjud ilmneda hiljem," märkis ta. Hoone on teatavasti kehvas, mistap paduvihm nii suure laastamistöö tegigi. Kas ja mis ulatuses kindlustus kahjud katab, ta ei kommenteerinud.

Praeguseks on teada, et ennekõike kahjustas vihm stuudiote osa koos seal asuva tehnikaga. "Eelkõige jäid läbi konstruktsioonide tunginud veevoo teele ETV+ stuudio ja telemaja 1. stuudio. Vähemal määral said vihmast tingitud üleujutuses kannatada ka uudistemaja ning raadiomaja hooned. Kahjude ulatus on koostöös kindlustusega hetkel väljaselgitamisel. Tehnika puhul võivad kahjud ilmneda hiljem," täpsustas Oru.

Möödunud reedel ütles ERRi juhatuse esimees Erik Roose "Aktuaalsele kaamerale", et kõige halvemal juhul peab asendama terve uue stuudio 150 000 euro väärtuses. "Kui see on kindlustusjuhtum, siis on (kahju) vaid ehituseks kuluv aeg, kommenteeris Roose".