Sihtasutus Archimedes viib Eesti ülikoolid USAsse õppimisvõimalusi tutvustama

Sihtasutus Archimedes tutvustab järgmisel nädalal koos Eesti ülikoolidega Põhja-Ameerika suurimal kõrghariduse aastafoorumil NAFSA ingliskeelseid õppekavasid, taotlustingimusi ja stipendiume.

Tänavune NAFSA foorum toimub Philadelphias ja Eesti ülikoolidest lähevad koostööpartneritega kohtuma Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli esindajad.

Eestis õpib selle õppeaasta seisuga bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes kokku 92 Ameerika tudengit. Nende seas on kõige populaarsemad poliitikateaduste, ärinduse ja halduse ning juhtimisvaldkonna õppekavad.

Lisaks on igal aastal kümneid ameeriklasi, kes tulevad vahetustudengina või ka Eesti ülikoolide poolt korraldatavasse suveülikoolidesse.

Ameerika tudengeid on kõigis seitsmes Eesti ülikoolis – neid võõrustavad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Maaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia.

„Ameerika Ühendriigid on meie jaoks üks olulisematest turgudest. Põhja-Ameerika suurimal võrgustikkohtumisel NAFSA: Association of International Educators osaleme aktiivselt juba mitu aastat eesmärgiga tutvustada meie tegevusi laiemalt ning et meie ülikoolid leiaks endale koostööpartnereid üle maailma,” kommenteeris kõrghariduse rahvusvahelise turunduse vanemspetsialist Merili Reismann.

Tänavune NAFSA toimub 29. maist kuni 1. juunini, sellest võtab osa enam kui 9000 hariduseksperdi, õppejõu ja spetsialisti.