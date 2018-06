Sihiks erakonna loomine? Eesti 200 algatajad asutasid MTÜ

Maikuus avalikustatud Eesti 200 manifesti autorid registreerisid täna poliitilise liikumisena MTÜ Eesti 200, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu Eesti riigi ees seisvatele pikaajalistele väljakutsetele ning välja töötada struktuursed reformid.

MTÜ Eesti 200 asutajaliikmed on Kristina Kallas, Priit Alamäe, Kristiina Tõnnisson, Indrek Nuume, Igor Taro ja Henrik Raave.

MTÜ Eesti 200 nõukogu esimeheks valitud Kristina Kallase sõnul oli MTÜ moodustamise põhjuseks tugev ning positiivne tagasiside Eesti 200 manifestile. “Oleme saanud erinevate valdkondade tegijatelt palju positiivset vastukaja ja konkreetseid ettepanekuid, kuidas Eesti pikem plaan võiks välja näha ning millised oleksid 21. sajandi lahendused meie tuleviku kindlustamiseks,” ütles Kallas.

„Me nägime juba manifesti avaldamise järgsetel päevadel, et meie mõtted resoneerivad ühiskonnas ja esimesed rahvaküsitluse tulemusedki on andnud meile selge märgi teatavast usalduskrediidist. Seega liigume oma sõnumite ja ideede arendamisega edasi ning organiseerume, et Eesti riigi pikaajaline plaan üheskoos reaalselt välja töötada,“ selgitas Kallas. ”Kas Eesti 200 liikumisest saab erakond, otsustatakse sügisel.”