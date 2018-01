Sibul: ükski töötav pensionär ei kaota rohkem, kui 83 eurot kuus

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) peasekretär Priit Sibul ütles tänases Vikerraadio saates „Uudis+”, et tulumaksuvaba miinimum kehtib vastavalt sissetulekule, mitte sotsiaalsele staatusele ja ükski töötav pensionär ei kaota oma sissetulekust rohkem, kui 83 eurot.

Sibula sõnul saab töötava pensionäri kõige suurem rahaline kaotus olla 20 protsenti varasemast 416-eurosest tulumaksuvabast miinimumist ehk 83 eurot. Seda küsimust arutati Sibula kinnitusel detsembris ka koalitsioonis ja seega ei ole töötavate pensionäride selline võimalik panus ettearvamatu.

„Me maksustame ikkagi sissetulekuid sõltumata sellest, kas sa käid täiskohaga tööl, poole kohaga tööl, oled töötav pensionär,” sõnas Sibul. „Maksuseadusi me teeme vastavalt ja maksuvabastus kehtib vastavalt sissetulekule, mitte sotsiaalsele staatusele. Sissetulekute alusel tehakse maksuseadusi,” toonitas ta.

Sibula sõnul on uue süsteemi rakendamine alati keeruline ja on inimesi, kes kaotavad ning loomulikult ka oma pahameelt väljendavad. „See on inimlik ja arusaadav,” sõnas Sibul. Kuid tema sõnul oli uue süsteemi rakendamise mõte, et vähem sissetulekuid saavatel inimestel oleks motivatsioon tööl käia.

„Tõde on kindlasti see, et IRL ei ole mitte kunagi toetanud klassikalise astmelise tulumaksu kehtestamist ja ei tee seda ka tulevikus,” rõnutas Sibul.