Setomaal toimub sel nädalal kõrgetasemeline soome-ugri rahvaste kokkusaamine

Vahekonverentsi eel, 25. oktoobril osalevad vahekonverentsi delegaadid ja vaatlejad Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval hõimupäevade konverentsil, mis keskendub soome-ugri rahvaste ajaloo pöördelistele sündmustele sada aastat tagasi Venemaal, aga ka kogu Euroopas. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja Esimese maailmasõja lõpptulemuseks oli iseseisvate soome-ugri riikide tekkimine ja Vene NFSV koosseisu jäänud soome-ugri rahvaste rahvuslike territoriaal-autonoomiate moodustamine.

Seda keerulist perioodi soome-ugri rahvaste ajaloos käsitlevad

ettekannetes ja järgnevatel aruteludel ajaloolased Eestist, Soomest,

Ungarist, Karjala vabariigist, Mari-, Komi-, Udmurdimaalt ja Mordvast. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse korraldatav konverents kuulub Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisse programmi.

Soome-ugri maailmakongressi vahekonverentsi ja sellele eelneva

hõimupäevade konverentsi eestvedajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Seto Instituut. Värskas toimuvale vahekonverentsile on oodata ligi sada soome-ugri rahvaste esindajat.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mille tegevus tugineb 1992. aastal Sõktõvkaris vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi täitevorgan on soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, kelle kaudu on maailmakongress esindatud ka ÜRO inimõiguste komitee põlisrahvaste töörühmades.

Setode esindajad konsultatiivkomitees on sootskad Annela Laaneots ja

Ahto Raudoja. Maailmakongressi eesmärkide seas on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd.