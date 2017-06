Sester: see valitsus käibemaksu tõstmises kokkuleppele ei saa

Ametist lahkuv rahandusminister Sven Sester ütleb, et IRL on alati võidelnud maksude ärajätmise nimel. Seda võimalust, et see valitsus saaks käibemaksu tõstmises kokkuleppele, ta ei näe.

Sven Sester ütles valitsuse pressikonverentsi järel antud intervjuus, et kuigi umbusaldusavalduse läbikukkumine riigikogus näitab toetust tema tegvusele, on ministreid vaja vahetada, et IRL-i pinki aktiivses poliitikas pikendada.

Saite maksupaketi suure vaevaga kokku, kaitsesite seda riigikogus üle kümne tunni ja siis tuli uus esimees ning tegi kõik ringi. Kuidas te sellesse suhtute?

Sel hetkel me ju teadsime täpselt, milline on meie oma erakonna positsioon. Tuletan meelde, et novembris oli autode keskkonnalõiv laual, mis IRL-ile absoluutselt ei meeldinud ja kui vähegi kui võimalus tekkis, pakkusime partneritele, et seda ei peaks tegema. Ühel hetkel olid partnerid selleks valmis. IRL on selle protsessi sees püüdnud erinevaid võimalikke maksutõuse kas vähendada või ära jätta. Meeldiv on näha, et partnerid on olnud ka valmis meile ühe või teise asja osas vastu tulema. Kokkuvõttes on see ju meeskonna kokkulepe.

Kuidas on siis ikkagi nii juhtunud, et just teie olete patuoinaks jäänud, ettevõtjate kriitika alla sattunud?

Tuleb vaadata, kes on ühes või teises teemas kõneisikud ja kellele langeb roll nende teemadega tegelemiseks. Rahandusministril on alati maksutõusude puhul ametist tulenevalt vajadus selgitada ja rääkida. Ükski maksutõus pole ühele või teisele huvigrupile meeldiv. Üks pangandustegelane ütles mulle kord, et tegelege suhkrumaksuga, see on väga mõistlik asi, aga ärge panganduse poole vaadake. Üks ettevõtja, kes töötab toidusektoris, ütles, et ära selle suhkruga tegele, aga vaata, need pangad, nendega peaks küll tegelema. Peame vaatama tervikpilti. Koalitsiooni suurim soov on tööjõumaksude alandamine. Oleme seda ellu viimas.

Umbusaldus teie vastu kukkus läbi, koalitsioon usaldas teid ja teie tööd. Ometi peate ametist lahkuma. Kas see ebaloogiline ei ole kuidagi?

Tegemist oli jah usaldushääletusega. On huvitav nentida, et selle kahe aasta jooksul, mis see parlament on koos käinud, ei ole riigikogu seni ühegi ministri osas positsiooni võtnud. On tore teada, et parlamendi enamus mind toetab.

Siis on taandumine ju ebaloogiline.

Praegune muudatus ei ole ju tingitud rahandusministrist, vaid sellest, et IRL-ist kolm ministrit vahetuvad. See on meie erakonna esimehe poolt välja öeldud, et me tahame meeskonna pinki pikendada, aktiivses poliitikas olevate inimeste arvu IRL-is suurendada ja see kindlasti annab selleks võimaluse. See ei ole hinnang ühele ega teisele ministrile. Me oleme teinud ära väga palju muudatusi ja ma ei näe mingit põhjust häbenemiseks. Kui vaadata, millised sammud ettevõtluse ja majanduse elavdamiseks on tehtud, siis pigem on väga palju positiivset.

Täna kuulsime peaministrilt, et mingit käibemaksu tõusu ei tule, nagu uus rahandusministri kandidaat Toomas Tõniste ütles. Miks siis ta selle välja pakkus, kui on juba pikema jututa selge, et see ideel elujõudu pole?

Ma ei oska kommenteerida, miks üks või teine inimene midagi räägib. Küll saan öelda, et iseenesest erinevad maksupoliitilised otsused olid novembris koalitsiooniläbirääkimiste ajal laual. Igal erakonnal oli võimalus kasutada ühe või teise maksutõusu osas vetoõigust. Ma ei ole kunagi eitanud, et partnerite poolt oli lauale pandud näiteks ettevõtete tulumaksu taastamine ja klassikaline astmeline tulumaks. Siit ka vastus – käibemaksu võimalik tõus oli laual ja sel hetkel me selle osas kokkuleppele ei jõudnud.

Aga kui ei olnud kokkulepet siis ja nüüd uus minister ütleb, et võiks nii olla, kas oleks praegu hea hetk, kus seda võiks teha?

Ma arvan, et iseenesest ei tohiks olla tabu arutada ükskõik millise idee üle. Küsimus on selles, kas idee arutamisele järgnevad mingid sammud. Siin mängib rolli, milliseks kujuneb koalitsioonipartnerite ühine arusaam ühe või teise sammu elluviimisel. Koalitsioonivalitsused tähendavad osapoolte vahel kokkuleppimist. Nii et võib arutleda eri teemade üle, ma ei ole kindel selles, kas tänane koalitsioon on valmis mingis maksus täiendavat tõstet tegema.

Kas nüüd see nn Seederi maksupakett on nüüd lõplikult valmis või peab uus minister sellega veel kuidagi edasi tegelema? On sellega nüüd lõpuks kõik?

Me oleme teinud ühist tööd ja rahandusministrina olen kõikides muudatustes osaline olnud, ka nn Seederi muudatustes. Tegemist on meie ühiste muudatustega, kõik peavad nendega nõus olema ning neile peab olema ka kate. Selle nimel oleme viimased nädalad tegelenud ja arvestades, et jäänud on veel mõned nädalad esimese poolaasta lõpuni, aga enne seda kindlasti oleme soovinud need eelnõud vastu võtta, siis praegu liigume küll sellel kursil, et oleme erinevad maksud saanud laua pealt maha IRL-i poolse initsiatiivina. Liigume tempokalt edasi.