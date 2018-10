Seriaalis "Pank" oli palju inglisekeelset juttu, ent ei ühtegi tõlget. Püüame selle vea parandada

Härra Hamilton sõitis esimese hooga nõu pidama Nordpanka, sarja keskmes olevasse asutusse, mille inspiratsiooniks on kunagine Hansapank.

"Ei," ütles pangajuhtidega koos ühe laua taga istuv Ülle Tamm, keda näitleb Evelin Võigemast. "Härra Hamilton, saame aru, et sooviksite omandada osa Nordpangast," ütles ta.

"Aga. Olete ehk kuulnud, et viime ettevõtte börsile," rõhutas ta kavalalt.

Pingeline mõttepaus.

"Ei," vastas härra Hamilton võimukalt ja resoluutselt.

"Okei. Tean, et te ei kauple aktsiaturul, vaid teete erainvesteeringuid," leevendas pingelist äriduelli konarlikumas inglise keeles Priit Võigemasti kehastatav Kalju Tamm.

"Kui teil on pank kui strateegiline investeering, härra Hamilton," ütles Ülle Tamm karmil, ent kavalal kõlal. "Siis on küsimus selle ausas jaotuses," võttis Ülle Tamm hetke, et oma mõttesse tuua paus. "Mida meil pole hetkel vaja," jätkas ta.

"Seega. Ei, härra Hamilton. Me ei müü teile 10% oma pangast. Mul on kahju," ütles Ülle Tamm.

"Ei," ütles härra Hamilton.

----

Härra Hamilton läks külla Eesti Panka, kus temaga istusid laua taha neli kiilakat nõunikku ja panga direktor.

"Kutsusime teid siia, kuna noh, Kodupank on hea pank," püüdis Andres Dvinjaninovi kehastatav Eesti Panga juht veenda jõukat külalist võõralt maalt ostma ühte teist kohalikku panka.

"Võib-olla ehk mitte nii hea, aga ... aga ... aga, jah, see saab heaks. Jah. Heaks investeeringuks," lisas arglikumalt üks kiilaspeadest Eesti Panga nõunike seast. "Seega. Võiksite mõelda, et kui Kodupank on nii hea pank, siis milleks seda müüa?"