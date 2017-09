Sergei Metlev: linnahall on asotsiaalne ala, mida ükski grafiti enam ei riku

Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik kandidaadi Sergei Metlevi sõnul on keskerakondlase Märt Sultsi algatatud linnahalli täismaalimine justkui tema erakonna aastatepikkuse saamatuse kinni maalimine.

Metlevi sõnul on kahjuks linnahallist kujunenud päevasel ajal üksikute linlaste jalutuskatus ning õhtu poole möllavad seal kambad ja narkomaanid. „Linnahall on asotsiaalne ala otse linna südames," ütles Metlev. "Linnavalitsus on löönud hoonele käega ja korda seal tagada ei suuda."

"Tundub, et Keskerakonna kandidaat Sults määrib oma enda erakonna saamatusele värvilise maali. Poisid ja tüdrukud, kes maalinguid tegid, on kindlasti andekad. Loodan, et Sults ikka ise maksab selle trahvi nende eest,“ ütles Metlev.

Metlevil on oma hinnang ka Keskerakonna poolt pakutud linnahalli konverentsikeskuse rajamise projektile. „Selle asemel, et pumbata Tallinna ja riigi raha linnahalli konverentsikeskusesse, mis ei loo ilusat ligipääsu merele ega tõmba kohale linnarahvast, oleks targem naasta mereäärse ooperimaja idee juurde," ütles ta. "Sellest on palju räägitud ja estoonlased (Estonia teatri töötajad - toim) on seda pikalt oodanud, kuid seni pole ideele käiku antud."

"Mereäärsed tippkultuuri keskused on mitme maailmalinna näitel kujunenud tõelisteks magnetiteks ja rahvusvahelisteks kaubamärkideks,“ tõi Metlev näiteks.