Septembris saab PRIAst taotleda toetust maapiirkondade majanduse mitmekesistamiseks

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.4 eesmärk on maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades. Selle toetuse abil tehtavad investeeringud aitavad luua maal püsiva majandusliku baasi ning soodustavad sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomist.

Toetust investeeringuprojektile võivad taotleda nii põllumajandusettevõtjad kui ka muude valdkondade mikroettevõtjad, kes kavandavad oma tegevust arendada maal. Lisaks on käesolevast taotlusvoorust alates võimalus toetust taotleda ka nn avaliku sektori põllumajandusettevõtjatel.

Toetust võib saada ehitisteks ja nende parendamiseks ning sinna juurde taristu rajamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks, samuti rändkaupluse ja selle sisustuse jaoks, loomade ja istikute ostmiseks jne. Abikõlblike kulutuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta on info meetme määruses. Selgitavat teavet pakub ka PRIA veebileht www.pria.ee ning abi saab küsida infotelefonil 7377 678.

PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun soovitas taotluse eeltäitmisega e-PRIAs varakult alustada, et vajadusel jääks piisavalt aega andmeid ja dokumente täpsustada. „Taotluse täitmisega üheaegselt toimuvad infosüsteemis mitmed automaatsed kontrollid, seega on oluline, et riiklikes registrites oleksid taotlejat ja taotlust puudutavad andmed korrektsed,“ selgitas ta.