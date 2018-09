Septembris müüb Tartu kaubamaja heategevuslikku helkurit liigesehaigete laste ravivõimlemise toetamiseks

Burovi sõnul käivad lapsed ravivesivõimlemises väga hea meelega. “Vees saavad nad olla aktiivsed ning peale treeningut tunnevad nad ennast hästi,” rääkis ta ning nentis, et paljudele selles grupis käivatele lastele on vesiravi ainukene treening, mida nad teha tohivad. “Tore on vaadata, et nad saavad omavahel hästi läbi ning mõni on leidnud endale ka uue tõelise sõbra.”

Peredel, kus kasvab liigesehaige või raviarsti hinnangul vesiravi näidustusega haige laps, palume ravivesivõimlemise tundides osalemiseks kirjutada info@lastefond.ee. Ravivesivõimlemise treeningutes osalemise aluseks on taastus- või raviarsti saatekiri.

Selleks, et teha pimeda sügisperioodi hakul silmapaistev heategu nii enda kui ka liigesehaigete laste heaks, on Tartu Kaubamaja kauplustest võimalik septembrikuu jooksul soetada silmakujulisi helkureid, mis on saadaval neljas erinevas värvitoonis. Ühe helkuri hind on 1,5 eurot, millest üks euro läheb otse abivajajatele.

Lisaks on võimalik kampaaniahelkureid soetada Lastefondi heategevustoodete e-poest https://www.lastefond.ee/e-pood/ ning üritustelt, kus on esindatud Lastefondi vabatahtlikud.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein tõi välja, et Tartu Kaubamaja keskusel ja Lastefondil täitub sel sügisel juba seitsmes koostööaasta. “Tartu Kaubamaja on alati toetanud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikusse või teistesse lasteosakondadesse aparatuuri soetamist või toetanud Tartu piirkonna lapsi,” rääkis ta. “Kutsume siinkohal üles ka teisi ettevõtteid panustama oma piirkonna laste ravitingimuste parandamisse.”

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.