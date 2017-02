Seppik Mupo õiguste laiendamisest: asjal on teine pool, millest ei taheta rääkida

Jurist ja endine siseminister Ain Seppik ütles, et tema ei poolda munitsipaalpolitseinike õiguste laiendamist jõu ning käeraudade kasutamise näol. Tema hinnangul tahetakse seda teha seetõttu, et politsei ei suuda enam täita kõiki talle pandud ülesandeid, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ma arvan, et riik tahab oma jõumonopoli lihtsalt laiali jagada. See on võrdlemisi omapärane, tavaliselt riik seda ei tee, sest jõumonopol on ikkagi politsei, sõjavägi ja teised riigiorganid. Ma absoluutselt ei poolda seda," ütles Seppik "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

„Arvan, et sellel asjal on ka teine pool ja see on see, millest ei taheta rääkida. See tegelikult see, et meie politsei töötab täna viimase piiri peal. Politseis on tehtud rida reforme, on tõstetud küll palku, kuid sisemiste reservide arvelt. Ja mulle tundub, et need reservid on tänaseks otsa saanud ja politsei ei suuda lihtsalt täita kõiki korrakaitseseaduses ette nähtud ülesandeid, mida riik on talle pannud. Siis veeretataksegi neid vaikselt õnnetute linnapeade kaela," lisas ta.

