Eestis elavate koduta inimeste täpset arvu on keeruline öelda. Varjupaigad ja öömajad on külmal ajal puupüsti täis, ent on veel hulk "registreerimata" inimesi, kes pigem ööbivad metsatukkades, lagunenud majades ja trepikodades. Delfi TV veetis nendega eksperimendi korras kaks päeva, et näha, mis võimalused on harilikeks toiminguteks nagu ööbimine ja söömine neil, kel pole ei kodu ega töökohta.