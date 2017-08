SENSOR | Kümned tuhanded vaatamised ning austajad koduuksel: milline näeb välja juutuuberi argipäev?

Iga minut laetakse maailma ühesse suurimasse sotsiaalmeediakanalisse ligi 300 tunni jagu videosid. Viimasel aastal on püünele tõusnud ka järjest rohkem kodumaiseid youtubereid, kelle nimed ei ütle arvatavasti keskmisele eestlasele midagi. Ometi vaadatakse nende videosid kümneid tuhandeid kordi ja nende tellijate arv aina tõuseb. "Sensor" uuris lähemalt, kes need noored on ja miks nii edukaks on saanud.

(Saade oli esmakordselt eetris 28.04.16)