SENSOR: Kas mehel, kes ei võta kohvi suu sissegi, on võimalik läbi lüüa kohvi valmistamise meistrivõistlustel?

Keskmine tööinimene käsitleb kohvi kui päeva olulisemat tegurit, mille najal kogu süsteem koos püsib. Kui enamik inimesi tarvitab seda ärkvelolekuks või elus püsimiseks, siis palju on ka neid, kelle jaoks on see rohkem kui pelgalt kütus. Kohvimeistrite maailmas on konkurents tihe. Mis juhtub aga siis, kui saata kohvivalmistamise EMV-le osalema inimene, kes kohvi suu sissegi ei võta? Seekordne „Sensor“ just seda teebki.

Vaata videost, kas oal ja oal on vahe, ning kas kõigest paari päevaga on võimalik saavutada kohvi valmistamises meistriklass.