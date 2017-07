Senine presidendi julgeolekunõunik Merle Maigre saab NATO küberkaitsekoostöökeskuse uueks juhiks

Alates 1. septembrist alustab NATO küberkaitsekoostöö keskuse juhina tööd senine Vabariigi presidendi julgeolekunõunik Merle Maigre, keskuse senine juht Sven Sakkov suundub kaitseuuringute keskuse juhiks.

"Merle Maigre omab laiahaardelist rahvusvahelise suhtluse võrgustikku ning on presidendi nõunikuna tegelenud viimase aasta jooksul süvendatult ka küberjulgeoleku teemadega," ütles kaitseväe juhataja, kindral Riho Terras. "Olen kindel, et Merle Maigre jätkab seda tööd, mida on eeskujulikult teinud Sven Sakkov, ja tugevdab veelgi keskuse positsiooni NATO ja partnerriikide seas."

"Minu selge eesmärk on kasvatada keskuse autoriteeti rahvusvahelise üldsuse, NATO liikmesriikide ja partnerriikide silmis," ütles keskuse uueks juhiks määratud Merle Maigre.

Merle Maigre töötas viimasel aastal julgeolekunõunikuna Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi juures, olles eelmised neli aastat täitnud sama ametikohta president Toomas Hendrik Ilvese meeskonnas.

Enne seda töötas ta kaks aastat Eesti kaitseministeeriumi lähetusel NATO peasekretäri poliitikaplaneerimise üksuses Brüsselis.

Maigre on varem töötanud ka rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses teadurina, analüüsides Ukraina kaitse- ja julgeolekupoliitilisi arenguid ning nõustades Ukraina kodanikuühiskonda NATO-alase lõimumise küsimustes.

Aastatel 2005 kuni 2007 töötas Maigre Kiievis NATO Ukraina esinduse asejuhina, vastutades Ukraina-NATO poliitilise koostöö eest ja koordineerides Ukraina julgeolekusektori reformi.

Aastatel 2000–2004 töötas ta kaitseministeeriumis, kus tegeles Eesti-NATO koostööga rahupartnerlusprogrammi raames ja juhtis NATO bürood.