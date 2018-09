Seni tabamata isik virutas välisministeeriumi autol akna sisse ja jättis sündmuskohale passi

Veidra lisandina oli Mercedese kojamehe vahele torgatud pass.

Välismnisteeriumi pressiteenistus ei soovinud Delfile selgitada, kas rünnakule eelneb ka mingisugune eellugu, kas on mingit aimu, mis säärase harvaesineva vandalismiakti taga võiks olla. Välisministeeriumist öeldi ainult, et asjaga tegeleb politsei.

Politsei pressiesindaja teatas Delfile, et täna pärastlõunal kella 13.45 ajal sai politsei väljakutse Islandi väljakule, kus oli kahjustada saanud seal parkiv välisministeeriumi sõiduk. Kohapeale jõudes selgus, et sõiduki tuuleklaas on kiviga sisse visatud. Auto tuuleklaasi ja kojamehe vahelt leiti pass. Politsei alustas juhtunu osas väärteomenetluse, kivi ja pass võeti asitõendina kaasa.