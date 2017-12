Senat kinnitas Tõnu Lehtsaare Tartu Ülikooli rektori kohusetäitjaks

Tartu Ülikooli (TÜ) senat kinnitas kolmapäevasel erakorralisel koosolekul rektori kohusetäitjaks Tõnu Lehtsaare.

TÜ rektoraat esitas ootamatult lahkunud rektor Volli Kalmu asemel pühapäeval rektori kohusetäitja kandidaadiks Tõnu Lehtsaare, kes täidab praegu TÜ töötajate nõustaja ja kaplani rolli. Lehtsaar oli rektori kohusetäitja ka aastal 2007.

TÜ põhikiri võimaldab määrata rektori kohusetäitja kuni üheks aastaks. Otsuse rektori valimiste väljakuulutamise kohta teeb Tartu Ülikooli nõukogu.

Laupäeval suri ootamatult, vaid 64-aastasena Tartu ülikooli rektor Volli Kalm. Rahvusringhäälingu andmetel tabas Kalmu suusatades terviserike ja ta kukkus kokku.

Kalm sündis 10. veebruaril 1953 Vändras. Ta lõpetas 1976. aastal TÜ geoloogia eriala. 1984. aastal kaitses Kalm geoloogiakandidaadi kraadi tööga "Formation, composition and usage of glaciofluvial deposits in Estonia". Aastatel 1988–1989 oli ta järeldoktorantuuris Alberta Ülikooli geoloogiaosakonnas.

Volli Kalm on alates 1981. aastast töötanud TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia instituudis. 1998–2003 oli ta TÜ õppeprorektor. Aastast 2012 oli Kalm TÜ rektor. Tema teine ametiaeg algas tänavu 1. juulil.

Kalmu on aastal 2005 autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.