Selgusid kaheksa korruptsioonikahtlustuse saanud Narva linnavoliniku nimed. Yana Toom: võib tulla uusi kahtlustusi

Kahtlustuse on saanud Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Voronov ja volikogu esimehe asetäitja Larissa Olenina, lisaks fraktsiooni liikmed Ilja Fjodorov, Aleksei Mägi, Tatjana Stolfat, Sergei Lvov, Jelena Pahhomova ja Jelizaveta Tšertova.

Keskerakonna Narva piirkonna juhatus tuleb kokku tuleva nädala kolmapäeval. Yana Toomi sõnul peaks Narva uus linnavolikogu esimees olema kahtlustusevaba. "Kuigi ma praegu ei oska näpuga näidata, kes see on. Sest me saame aru, et uusi kahtlustusi võib tulla esmaspäeval," ütles Toom.

