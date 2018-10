Selgusid aasta õpetajad: vaata, keda tunnustati!

Esmakordselt tunnustati laureaate riiklike hariduspreemiatega ja anti välja elutööpreemia auhind, mille pälvis Ülo Vooglaid. Kokku jagati tunnustusi 14 kategoorias.

Elutööpreemia auhinda üle andes sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps: "Igal inimesel on oma elu ja oma töö, kuid mõni inimene on kõnetanud kogu ühiskonda palju rohkem kui teised. Tänavune laureaat on Eesti üks tuntumaid mõtlejaid, teadlasi ja humaniste, kes teinekord esitab küll ebamugavaid küsimusi, kuid selle eesmärk on kutsuda üles märkama, diskuteerima ja lahendusi leidma." Minister tõi esile, et Vooglaiu panus Eesti ellu on olnud suur ja väärib tunnustust. "Tema loenguid kuulavad ja tema raamatuid loevad inimesed väga erinevas vanuses. Ta on teinud palju selleks, et Eestis elaks ja toimetaks tark ja tegus rahvas," lausus Reps.

Lisaks elutööpreemiale anti pidulikul galal "Eestimaa õpib ja tänab" välja aastapreemiad üheksas kategoorias ning tunnustati ka Eestile rahvusvahelistel konkurssidel tunnustust toonud õpilasi ja parimat juhendajat.

Aasta Õpetaja 2018 laureaadid: