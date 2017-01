Selgusid aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlane

Täna kuulutasid Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Haapsalu hotellis Fra Mare välja aasta 2016 naiskodukaitsja, kelleks valiti Kristlin Kõrgesaar Naiskodukaitse Järva ringkonnast ning aasta kaitseliitlase, kelleks on Marko Reisel Kaitseliidu Lääne malevast.

Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul oli aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valida väga raske. „Kaitseliit on väga ühtlane ja tugev organisatsioon. Kõik nominendid on eeskujulikud riigikodanikud ja ennekõike kogukonna liidrid. Nad on teistele eeskujud kõige laiemas mõistes,“ ütles brigaadikindral Kiili.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on iga Eesti riigi kaitsja, olgu ta naiskodukaitsja või kaitseliitlane, oluline ja tema panus tänuväärne. „Nad on positiivseks eeskujuks oma kogukonnas ja vabatahtlikkusel on väga suur jõud,“ lisas Tsahkna.

Aasta naiskodukaitsjat Kristlin Kõrgesaart on iseloomustatud järgnevalt:

Kristlin Kõrgesaart iseloomustab aktiivsus ja osalemine väga paljudes ettevõtmistes, sealhulgas ka organisatsiooni arendamisel. 2016. aastal asutati tema algatusel uus Naiskodukaitse jaoskond. Lisaks on ta Naiskodukaitse uue baasväljaõppemooduli „Ohutushoid“ instruktoriks.

Tema kireks on aga on sõjalis-sportlikud võistlused. Ka siin on ta tõeline meeskonna hing, ta hoolib ja hoolitseb, tagab, et ettevalmistus oleks laitmatu ning et ka kõige raskematel hetkedel leitaks üheskoos üles viimasedki jõuvarud.

Aasta kaitseliitlast Marko Reiselit on iseloomustatud järgnevalt:

Marko Reisel on oma käitumise ja pühendumisega pälvinud nii kaasvõitlejate kui ka kogukonna usalduse ja austuse. Tema eestvedamisel sai Kaitseliit endale juurde uue üksikkompanii, mille väljaõppeürituste ja seltsielu korraldamisega ta aktiivselt tegeleb.

Lisaks on ta tunnustatud riigikaitseõpetaja, innukas langevarjusportlane ning patrullvõistlustel endast kõike välja paneva võitlejana on ta ka ise pannud aluse kunagisele populaarsele patrullvõistlusele „Sügistorm“.

Võitjad said auhinnaks pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud. Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse seitsmendat korda.

Varasematel aastatel on aasta naiskodukaitsjaks valitud:

2010 Kristiina ABEL Tartu ringkonnast

2011 Nele PERNITS Rapla ringkonnast

2012 Lembe LAHTMAA Sakala ringkonnast

2013 Anu SAUE Lääne ringkonnast

2014 Kaire LÕHMUS Järva ringkonnast

2015 Triinu KÜÜNAL Jõgeva ringkonnast

Aasta kaitseliitlaseks on varem valitud:

2010 Madis MINTEL Lääne malevast

2011 Kaupo VARIK Pärnumaa malevast

2012 Kristjan BACHMAN Tartu malevast

2013 Meelis TINNO Alutaguse malevast

2014 Tiia KIIS Võrumaa malevast

2015 Aare KABEL Järva malevast