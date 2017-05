Selgus Sauga jõe ääres toimunud maalihke tekkepõhjus

Ekspertarvamuse koostanud ehitusinseneri hinnangul põhjustas neljandal mail Pärnumaal Sauga jõe ääres toimunud maalihke freesipuru ajutine ladustamine parklasse.

Sauga jõe ääres ehitusobjekti kõrval asuvas parklas toimunud ulatusliku maalihke kohta telliti ekspertarvamus ehitusinsener Peeter Tulvistelt.

Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialisti Ursula Nõu sõnul põhjustas eksperdi hinnangul maalihke freesipuru ajutine ladustamine parklasse.

Ta kinnitas samas, et geoloogiliste uuringute põhjal ei olnud parkla nihkeohtlik. "Samuti on varasemalt selles samas parklas ladustatud ehitusmaterjale," märkis Nõu.

"Maalihkest tekkinud kahju kokkuarvamisega tegeletakse," lisas Nõu ja ütles, et kuna praegu ei ole veel täpselt selge parkla taastamise meetod ja mahud, siis ei saa maanteeamet ka öelda tekkinud kahju suurust.

Neljandal mail toimus Pärnumaal Sauga jõe ääres Nurmeveski silla ehitusobjekti kõrval asuvas parklas ulatuslik maalihe.

Lihke tulemusel vajus parkla tasapind mitu meetrit madalamale ja koos sellega ka sinna ladustatud materjal.

Ükski inimene kannatada ei saanud. Samuti ei saanud kannatada olemasolev riigimaantee, olemasolev Nurme sild ega rajatav Nurmeveski sild.

Sauga eluga kursis olev inimene ütles Delfile, et kohalikud hoiatasid juba enne sillaehituse algust, et jõe kaldal on suur maalihke oht, kuid keegi ei kuulanud.