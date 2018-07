Sel nädalal on Eesti piirilt tagasi saadetud neli välismaalast

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Püvi sõnul on sel nädalal Eesti piirilt tagasi saadetud neli välismaalast, kes püüdsid ebaseaduslikult Eesti kaudu Schengeni alasse siseneda.

"Mitmed jalgpalli MM-i fännipassiga viisavabalt Venemaale saabunud inimesed on soovinud siseneda ka Schengeni territooriumile. Vestluste käigus tuvastasid piirivalvurid, et nende eesmärgiks on sisseränne Euroopasse," ütles Püvi Delfile.

"Käesoleval nädalal oleme piirilt tagasi saatnud neli välismaalast, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba Schengeni territooriumile sisenemiseks," lisas ta.

Võltsitud dokumentide avastamine on tänu piiripunktides kasutusel olevale tehnikale ja ametnike pädevusele Püvi kinnitusel kõrgel tasemel ning ebaseaduslik ränne Euroopa suunal püsivalt aktuaalne.