Sekeldused Narva volikogus ja muuseumis: volikogu töökeel on jätkuvalt vene keel, muuseumi taheti sulgeda

Narva linnavolikogu ja muuseumi omavaheline segadus tõi päevavalgele ka selle, et Narva linnavolikogu istungid toimuvad vene keeles. Keeleinspektsioon osutab, et seadus ei nõua volikogu liikmelt eesti keele oskust.

Juba 2015. aastal keeleinspektsiooni huviorbiidis olnud Narva volikogu töökeele küsimus ei ole tänini lahendust leidnud. Narva linna 31 liikmelisest volikogust räägib eesti keelt vaid kaks inimest. Ülejäänud oskavad vaid erinevaid viisakusavaldusi, millega koosolekute ajal ettekanded sisse juhatatakse, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Üks eesti keelt kõnelev volikogu liige Ants Kutti ütles ERR-ile, et enamik töökoosolekuid toimuvad vene keeles, kuna suurem osa liikmeid lihtsalt ei saa eesti keelest aru. Mõlemakeelsena sooviks Kutti, et volikogus oleks rohkem kuulda eesti keelt, kuid ei heida midagi ette neile, kes eesti keelt ei oska.

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk ütles ERR-ile, et probleem on selles, et omavalitsuse valimisseaduse kohaselt ei ole nõutud, et volikogu liige räägiks eesti keelt. See punkt oli seal kunagi sees, aga eemaldati 2001. aasta novembris. Tomusk lisab, et keeleinspektsioonil ei ole selles olukorras midagi teha.

Omapärase vastuolu tõttu saavadki Narva volikogu koosolekud toimuda vene keeles. Ametlikult peetakse keeleseaduse nõudest kinni. Ja vene keeles toimuvad arutelud mitteametliku koosoleku ajal, mis ei ole seadusega reguleeritud.

Narva muuseumi ähvardas volikogu kiusu tõttu sulgemine

Narva volikogu on sattus avalikkuse huviorbiiti esmalt sellega, kui ähvardas Narva muuseumi sulgeda. Nimelt meenutas kultuuriministeerium Narva linnajuhtidele, et lepingu järgi peab linn Narva Muuseumi sihtasutust kaasfinantseerima. Volikogu esimees Aleksandr Jefimov väidab, et linnal sellist kohustust polegi ning muuseumi juhtimises on suured puudused.

"Sõna otseses mõttes just Narva muuseumist algab Narva, algab Eesti, algab Euroopa Liit. Mul on hea meel, et Narva muuseum ikka avatuks jääb," kommenteeris riigikogu kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof (SDE) Narva volikogu eilset otsust taastada muuseumi tegevuse linnapoolne rahastamine, olgugi et varem kokkulepitust väiksemas mahus.

Sihtasutuse Narva muuseum teine asutaja on kultuuriministeerium. Riik on aastate jooksul suurendanud toetust muuseumile ja on valmis tänavuseks planeeritud vahendid täies mahus muuseumile eraldama tingimusel, et linn kokkulepetest kinni peab. Narva volikogu vähendas muuseumi tänavust eelarvet erimeelsuste tõttu muuseumi tegevuse korraldamisel alguses 200 000 euro võrra, mispeale kerkis küsimus muuseumi võimalikust sulgemisest, kuid eile taastas endapoolse rahastuse 130 000 euro ulatuses.

"Parlamendi kultuurikomisjoni liikmena ei kahtle ma, et riik on ka edaspidi muuseumile kohusetundlik ja heaperemehelik kaasomanik ning ootab Narva linnavõimult muuseumi tuleviku korraldamisel asjalikku koostööd, ka kõigi kokkulepete täitmist," rõhutas Heljo Pikhof. "Sellega on otseselt seotud võimekus teha teoks kaks Euroopa Liidu toetatud Narva linnuse renoveerimise projekti, kogusummas 8 miljonit eurot."

Kultuuriministeeriumi tellitud audit kinnitas, et Narva muuseumi tegevus on seaduslikult korraldatud, sealse volikogu enamusele tekitab probleeme muuseumis tegutsev, piirkonna üks paremaid restorane Rondeel.

"Kultuuriminister Indrek Saar on tarmukalt silunud muuseumi juhtkonna ja kohaliku volikogu erimeelsusi, ent mulle näib, et neil inimestel tuleb veel mitu korda omavahel rahulikult ja asjalikult asju arutada," ütles Heljo Pikhof.