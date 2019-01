Seisma jäänud jõulukingitustele uus elu. Pakiautomaadid aitavad saata riiulil tolmuvad mõmmikud uutele omanikele

Ühtlasi on teada ka see, et kõige sagedamini on laste soovideks legod, klotsid, teema- ja tegelaskujud, lauamängud ning arendavad raamatud. “Kui ka Sina tead mõnda last, kes on oma leludest välja kasvanud või lihtsalt ei jõua enam kõigile tähelepanu pöörata, siis innusta teda leidma neile uut kodu, et ka teiste laste aasta algaks rõõmsamalt,” soovitas Seema lõpetuseks