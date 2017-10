Seigad Eesti EL-i eesistumiselt: muusikaleid Balti jaamast, kohukesi ja beebiporgandeid sööma õppinud välisajakirjanikud, eesti keelt oskav Macroni protokolliülem

Eesti EL-i eesistumise ajast on juba pool möödas. Aruannete tegemise aeg on mõistagi veel ees, kuid pressikeskuse töötajatel on ette tulnud juba mitmeid toredaid seiku. Näiteks on õpetatud välismaalased sööma nii kohukesi kui ka beebiporgandeid, pidulikule õhtusöögile Lennusadamas leiti aga (selle hetkeni täiesti tundmatu) muusik Balti jaama tunnelist.

Üllatusena tuli ja palju elevust põhjustas näiteks see, et Prantsuse president Emmanuel Macron otsustas eelmisel reedel digitaalteemalisele tippkohtumisele tulla hotellist jalgsi läbi vanalinna, külastades muu hulgas ka Raeapteeki. Tallinlased said teha presidendiga ka selfisid ning kogu jalutuskäik kulges päikeselise ilmaga kenasti. Lähemalt loe selle kohta siit.

"Oli muidugi teada, et kõik on turvaliselt kontrolli all, sest president Macron liikus koos oma protokolliülema, endise Prantsusmaa suursaadikuga Eestis. President Macroni protokolliülem Frederic Billet räägib muuseas väga hästi eesti keelt," rääkis Delfile Eesti ELi nõukogu eesistumise välismeedia nõunik ning pressikeskuse juht Maris Hellrand.

Omapärane juhtum oli Hellrandi sõnul aga hiljuti ühe Saksa ajakirjanikuga, kelle nimi - Merle Tilk - viitas otsesele Eesti seosele. "Talle endale tuli see aga suure üllatusena, sest omateada tal Eestiga mingeid sidemeid ei ole. Kui ütlesime, et ta perekonnanimel on eesti keeles lausa tähendus, saatis ta kohe oma perekonnale sõnumi ning lubas hakata lähemalt uurima oma nime päritolu. Samas aitas see muidugi kaasa tema Eesti-vaimustuse kasvatamisele".

Nutikad beebiporgandi pakid

Nii pressikeskuses kui näitusealal olid külmkappides saadaval pakid beebiporganditega, mis esialgu tõid väliskülalistelt nii mõnegi skeptilise pilgu. Eestlastele nii tavaline snäkk oli aga ka lähiriikide külalistele midagi enneolematut.

"Võttis küll veidi aega, ent hiljem nägime samu külalisi, porgandipakk käes, neid oma päevatöö vahepalaks krõbistamas. Lahkudes palusid mõned ka pakki endaga kaasa, kommenteerides, et selline snäkk on ühteaegu tervislik kui ka väga kaval - hüüatus "So clever!" kostis porgandipakkide lähedalt rohkem kui korra," rääkis Hellrand. Samuti õpetati välisajakirjanikud Eesti kohukesi sööma.

"Tippkohtumise korraldustiimi ühele liikmele jäi aga Balti jaama tunnelis oma oskusliku mänguga silma hängtrummi mängija, kes kutsuti esinema tippkohtumisele eelnenud delegaatide õhtusöögile Lennusadamas ning kellele on meil rõõm nüüd üle anda ka isiklik tänukiri peaministrilt," lisas Hellrand.