Segadus Tartumaal: uus detailplaneering lubab ERM-i lähedale ainult kortermaju ehitada

Tartu vallas Eesti Rahva Muuseumi (ERM) naabruses olevatele kruntidele planeeritakse korterelamuid. Nii ERM kui ka Tartu linn on aga mõista andnud, et pooldab pigem eriilmelise naabruskonna loomist, sisaldades ka äripindasid.

Tartu linna ja ERMi külje all Tila külas asuvale Raadiraja 6 ja Raadiraja 8 maaüksustele plaanitakse ehitada kortereid. Kui esialgu oli maaüksuste sihtotstarbeks ärimaa, siis Tartu valla uue kinnitatud planeeringuga on ette nähtud ärimaa kruntide muutmine ning jagamine elamumaa, sotsiaalmaa ja transpordimaa kruntideks. "Elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused korterelamute projekterimiseks ja ehitamiseks," teatas Tartu vald oma kodulehel.

Lisaks on antud lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele. Planeeritava ala pindala on u 6,2 ha.

ERM-i direktor Tõnis Lukas ütles pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et taoline kannapööre takistab nii muuseumi kui ka piirkonna arengut üldiselt, planeeringuprotsessis eeldati juba kümme aastat tagasi, et suurel alal oleks ka ärimaa koos teenindusasutustega. Uus planeering lubab kortermaju ehitada küll kolmandiku võrra väiksemas mahus, kuid keelab äripinnad täielikult, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Loe veel

"Tartu valla huvi on kindlasti see, et see piirkond areneks seal kooskõlas ERM-i uue peahoonega, mis on kindlasti selline keskne koht seal. Kindlasti on seal ka maaomanikel suuri huvisid oma kinnisvara arendada ja uus planeering kitsendab isegi seda korterelamute ehitamist. Aga teema on just selles, et kas seal äripinnad võiks olla või mitte," arutles Tartu vallavanem Aivar Soop.

Ka Tartu linn pooldab pigem eriilmelise piirkonna loomist.

"Tegelikult peaks nii suurte alade planeerimisel ikkagi sellist vaheldusrikkust olema ehk ükskõik, millise monofunktsionaalsuse vältimine on väga oluline. Linnal oli vastupidine mure, et see oli väga palju sotsiaalotstarveteks planeeritud maa ja ta ka ei arenenud. Ehk me peaksime neid erinevaid funktsioone ikkagi üritama kombineerida," leidis Tartu abilinnapea Jarno Laur.