Segadus Tallinna prügikorralduses: Ragn-Sells loobub lepingust

Vaidlused Tallinna prügikorralduse võtavad tuure üles, kuna nüüd teatas Ragn-Sells, et soovib lõpetada hetkel kehtiva lepingu kesklinna piirkonna teenindamiseks, kuna ei taha pakutud hinnaga enam teenust osutada.

Linn on aga seisukohal, et Ragn-Sellsi hinnatõusu taotlus ei ole põhjendatud ja hinda niisama tõsta ei lase, teatas Raepress.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnutsi on kahetsusväärne, et hanke teel pakutud hinnast ei suudeta kinni pidada ning kindlasti ei näita see ka lepingupartneri usaldusväärsust. "Kui nüüd Tallinna linna jäätmekeskust vahel ei oleks, siis tõstaks jäätmevedaja hinna tarbijale kahekordseks ning kodanikel ei olekski muud teha, kui ettevõtja arved kinni maksta. See tõestab veelkord, et prügireform on pealinnas vajalik ning kaitseb linlase huve."

Sarapuu nendib, et uue vedaja leidmine tähendab uute hangete korraldamist, võimalikke vaidlustusi ja uute jäätmelubade taotlemist. "Uus vedaja peab õppima piirkonda tundma, koostama uue logistika jms, mis võtab kõik väga palju aega ja ressurssi," sõnab Sarapuu.

Abilinnapea kinnitab ühtlasi, et Tallinnas on käimas laiaulatuslik prügiveoreform, millega soovitakse kõikides linnaosades ja piirkondades viia prügivedu Tallinna jäätmekeskuse korralduse alla.

Näiteks võttis jäätmekeskus üle Nõmme piirkonna teenindamise. Delfi on kirjutanud, et kohalike hulgas tekitas see palju küsimärke - miks oli vaja töötav süsteem lammutada? Miks prügi nii aeglaselt koristatakse ja nii edasi.

Sarapuu toonitab, et kõik hanked on Tallinna keskkonnaameti poolt korrektselt läbi viidud. "Hangetega seoses on olnud küll palju vaidlusi, kuid enamus on ka kohtuliku lahendi saanud ja selle alusel on sõlmitud vedajatega lepingud." Ta väidab, et kui sõlmida leping pakkujaga, kelle pakkumus on põhjendamatult madal, siis seab see ohtu hankelepingu täitmise. Lepingut kas lihtsalt ei täideta või see lõpetatakse.

Tänane Eesti Ekspress kirjutas, et Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu väimees ja Sarapuu ärigrupi ATKO juht osaleb salaja Tallinna prügiäris. Prügiäriga on seotud ka Sarapuu ise.