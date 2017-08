Segadus Savisaare nimekirjas - Rosenblatt väidab, et Savisaar ikkagi ei ole kinnitanud soovi saada Narva linnapeaks

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

Täna hommikul kella 9 aeg kinnitas Edgar Savisaare nõuandja ja autojuht Andres-Marius Rosenblatt, et Edgar Savisaar on Narva linnapeakandidaat. Kella 12 paiku teatas Rosenblatt, et asi pole siiski kindel.