Segadus: Savisaar ei ole oma valimisliidu kodulehel kandidaadina üles seatud

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova valimisliidu liikmeid tutvustava kandidaadid.ee kodulehel on 12 ülesseatu hulgas märgitud kandidaadiks Olga Ivanova, kuid mitte Edgar Savisaar. Lisaks on Ivanova vastutusvaldkonnaks märgitud linnajuhtimine.

Valimisliidu kampaanialehe päises on Olga Ivanova ja Edgar Savisaare ühine valimisplakat, kuid kandidaatide täpsemas kirjelduses on ainult Olga Ivanova. Kusjuures Olga Ivanova iseloomustuseks on märgitud linnajuhtimine, mis omakorda võib vihjata valimisliidu võimalikule linnapeakandidaadile.

Edgar Savisaare abi Andres-Marius Rosenblatt selgitas, et kandidaadid.ee koduleht on rohkem suunatud Lasnamäe nimekirjale ning valimisliidus kokku on kandidaate endiselt 80 ringis, nagu liidu moodustamisel teatati. Ometi on Edgar Savisaare läbi aegade suurim häältesaak tulnud just Lasnamäelt. Seetõttu on taolises vastuolus õigustatud küsimus, kas Savisaar üldse kandideerib oma valimisliidus või mitte.

"See, kas Savisaar kandideerib, on 200 protsenti kindel. See on kindel," toonitas Savisaare abi, sarjates nende Keskerakonna liikmete püüdlusi, kes tõstatavad avalikkuses küsimusi sellest, kas Savisaar üldse kandideerib kohalikel valimistel.

Tänase seisuga on kandidaadid.ee kodulehel üles seatud 12 nime. Lisaks linnajuhtimise eest vastutavale Olga Ivanovale on seal järgmised kandidaadid: turvalise ja mugava Tallinna eest seisab Konstantin Grigorenko, heakorra ja korteriühistute teema on südameasjaks võtnud endine linnaosavalitsuse spetsialist Maaris Laine. Lisaks kandideerib Dmitri Birjukov, Marjana Lend, Mihhail Tšaplõgin, Dmitri Demtšenko, Denis Aksjonov, Marina Suhnjova, Irina Jermakova,Andrei Vorobjov ja Aleksandr Aksjonov.

Valimisliidu aktiivne kampaania on alanud ning Laagna teel ringi sõites võib näha nii Keskerakonna kui ka sellele vägagi sarnaseid valimisliidu kampaaniaplakateid. "Ma olen nõus, et see võib inimesi segadusse ajada," märkis Rosenblatt, kuid lisas, et olukord peaks juba lähiajal muutuma, kui valimisliit saab endale täiesti uue kodulehe, uue kujunduse ja toonidega plakatid. Tõenäoliselt avaldatakse reedel viimaks ka valimisliidu nimi ning linnapeakandidaat. Valimisliidu täispikk nimekiri avalikustatakse pärast 5. septembrit.

3. augustil tuli Edgar Savisaare ja Olga Ivanova otsus, et valimisteks moodustatakse uus valimisliit.