Segadus parteis jätkub: Keskerakonna piirkonna eksjuht valiti valimisliidu üheks eestvedajaks

Valimisliidu Saarlane liikmed valisid viieliikmelise juhtkonna, kelle hulka kuulub ka Keskerakonna Saaremaa piirkonna endine esimees Janne Nurmik.

Valimisliidu Saarlane liikmed valisid ühenduse eestvedajateks Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri, linnavolikogu esimehe Toomas Takkise, Keskerakonna Saaremaa piirkonna endise esimehe Janne Nurmiku, Salme vallavanema Kalmer Poopuu ja Orissaare vallavanema Vello Runthali, kirjutab Meie Maa.

Valimisliidu ühe ellukutsuja Toomas Takkise sõnul selgus juhtviisik liikmete endi poolt pakutud kandidaatidest ning nende esmane ülesanne on nüüd liidu valimisprogrammi viimistlemine ja oma seisukohtade edastamine maakonna rahvale.

„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kontekstis on olulisim näha Saare maakonna arengut tervikpildis ja seejuures omakasupüüdmatult. Selleks on vaja meeskonda, kel on elutarkust ja -kogemust, otsustusjulgust, empaatiavõimet ja saarelist mõtlemist,” põhjendas Nurmik valimisliidu Saarlane kasuks otsustamist. Nurmiku sõnul ei võida sügisel kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel erakond, kelle lipp lehvib kõrgemal mastis, vaid isiksused, kes suudavad moodustada toimiva ja usaldusväärse meeskonna.

Valimisliit Saarlane koguneb taas 12. juulil, mil lisaks valimisprogrammi kinnitamisele on ühe päevakorrapunktina arutlusel ühenduse kandidaat, kes esindab valimisliitu aktiivse valimiskampaania ajal Saaremaa valla vallavanema debattidel.

Maikuus kirjutas Delfi usalduskriisist Keskerakonna peakontori ja Saaremaa piirkonna juhtide vahel, mis viis viimased otsuseni peatada oma tegevus kuni piirkonna erakorralise koosoleku kokkukutsumise ja uue juhtkonna valimisteni.

Siis Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimehe ametis olnud Janne Nurmik ei soovinud vastuseisu üksikasjalikult kirjeldada. Ta märkis Saarte Häälele, et kandideeris tänavusel aastakonverentsil Saaremaa piirkonna esimehe kohale teadmises ja parimas lootuses, et erakonna peasekretär Jaak Aab täidab nii talle, piirkonna juhatusele kui ka erakonna esimehele antud lubadust. Lubaduse sisu ei soovinud ta täpsustada.

„Kahjuks ei ole seda tänaseks juhtunud,” tõdes ta ja lisas, et 5. mail toimunud kohtumisel peasekretäriga sai selgeks, et lubadust algsel kujul ei olegi plaanis täita. Sellest tulenevalt kogunes Saaremaa piirkonna juhatus 7. mail erakorralisele koosolekule.

„Kujunenud olukorda igakülgselt arutanud, leidsime, et tegemist on usaldamatusega Saaremaa piirkonna juhatuse vastu ning sellest lähtuvalt ei leia me tulemuslikku viisi valmistuda kohaliku omavalitsuse valimisteks,” sõnas Nurmik.

Keskerakonnas on segadust aga veel: nimelt teatas 19. juunil Keskerakonna endine esimees ning korruptsioonisüüdistusega kohtus käiv Edgar Savisaar, et teatab kohalikel valimistel. Ta ei täpsustanud, kas läheb oma nimekirjaga välja või mitte. Neljapäeval teatas Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Larissa Novožilova oma toetusest Edgar Savisaarele. „Pean Edgar Savisaart Keskerakonna vaieldamatuks liidriks ja olen valmis teda toetama kõiges nendel valimistel,” ütles Novožilova.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas Delfile, et Edgar Savisaarele on Keskerakonna valimisnimekirjas tagatud väärikas koht. Ta hoiatas aga, et poliitikas väljapressimisega kaugele ei jõua. Loe lähemalt SIIT.