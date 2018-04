Seederi ettepanek: IRL-i uueks nimeks peab saama Erakond ISAMAA

Samuti otsustas eestseisus toetada erakonna põhikirja muudatusi, mis on valdavalt tehnilised aga võimaldavad meie erakonnal tulevikus tegutseda lihtsamalt ja vähendavad bürokraatiat.

ERAKOND ISAMAA

Teine oluline teema, mida arutasime, oli erakonna nime muutmine. Erakonna nimi peaks vastama meie poolt tehtava poliitika sisule. Sellest lähtuvalt tegin eestseisusele ettepaneku nimetada erakond uue nimega – Erakond ISAMAA. Sarnase mõtte on välja käinud ka mitmed teised meie liikmed.

Enne ettepaneku tegemist arutasin seda paljude erakonna liikmetega erinevatest piirkondadest, ühendustest ja eestseisusest. Tagasiside oli valdavas enamuses positiivne ning uue nimena sooviti just ISAMAAD.

Aga nimi ei ole eesmärk omaette. Olulisem on poliitika sisu. Selleks sisuks on rahvuslik vaade Eesti elule, keelele ja kultuurile. Eestimaale tervikuna. Uues nimes kajastub meie poliitika olemus täpsemalt, milleks on rahva kestmine Eesti Põhiseaduse vaimus. Olen veendunud, et nime muutmine koos maailmavaateliste aluspõhimõtete heakskiitmisega lisab meile enesekindlust ja selgust.

ISAMAAD on vaja, sest:

· Eesti vajab väärtuspõhist rahvuslik-konservatiivset erakonda, mis on tulevikku vaatav ning seisab kaasaegse ühiskonna ülesehitamise eest.

· Eesti vajab erakonda, kes mõistab Euroopa Liidu, NATO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide tähtsust ja olulisust Eesti majanduse-, välis- ja julgeolekupoliitikale.

· Eesti vajab erakonda, mis seisab vastutustundliku ja parempoolse majanduspoliitika elluviimise eest.

Mul on hea meel, et laiendatud eestseisus toetas nimemuutmise ettepanekut ja otsustas saata selle volikogule arutamiseks ja seisukoha võtmiseks. Loodan, et järgnevatel nädalatel toimuvad uue nime teemal arutelud piirkondades ja ühendustes, mida arutame uuesti 5. mail erakonna volikogu koosolekul.

Helir-Valdor Seeder