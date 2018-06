Seeder tselluloositehase Tabiverre ehitamisest: hea, et ettevõtjad plaani täpsustasid, aga sellisel kujul ei saa ikka edasi minna

Tänases EPL-is tegid tehase rajajad Aadu Polli ja Margus Kohava ettepaneku ehitada tehas Tartust 21 kilomeetri kaugusele Tabiverre keset metsa. Seal ei oleks meeste hinnangul tehas tartlastele tajutav ega nähtav.

Seeder ütles, et tema ei nimetaks seda uueks ettepanekuks. Pakutav asukoht asub Tartumaal ja just sellest maakonnast oli ka varem eriplaneeringu kontekstis juttu. Kui enne ei olnud teada, kas tehas tahetakse ehitada linna serva või jõest allavoolu või ülesvoolu, siis nüüd on täpne asukoht teada. Asukoha täpsustamine oli Seederi sõnul hea.

Ometi ei muuda see suurt midagi. "Praegu on minu selge veendumus, et riigihaldusminister peab tooma valitsusse ettepaneku, kuidas edasi minna," teatas Seeder.

"Tartu piirkonna elanikud, sealhulgas Tartu valla juhid on väga laiapõhjaliselt selle tehase vastu. Loomulikult on väga oluline, milline on kohalike inimeste hoiak. Kuna vastasseis on nii suur, siis leiame, et jätkuvalt ei ole mõistlik eriplaneeringuga edasi minna," leidis Seeder.

Seega peaks riigihalduse minister Janek Mäggi välja tulema ettepanekutega tselluloositehase eriplaneering muuta, lõpetada või planeeringuala mujale viia. Asjassepuutuvaid juriidilisi ja tehnilisi nüansse Seeder ei teadnud, selle peab Mäggi ise selgeks tegema.

Seeder tahtis, et Mäggi tuleks peale oma plaani valmimist koalitsiooni, kus kolm valitsuserakonda saaksid arutada, kuidas edasi minna. Tselluloositehase asjus on kriitilised IRL ja SDE, vaid Keskerakonna seisukohast pole Seeder aru saanud.

Seeder lisas, et ega eriplaneeringu lõpetamine ei tähenda, et uuringuid ei saa teha. Kui keegi soovib uuringuid teostada, siis seda saab teha ka ilma eriplaneeringuta.