Seeder: Tõniste rääkis mulle arestitud kinnistutest, kui rääkisin temaga rahandusministri kohast

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et Sven Sesterit ei saa kriitikat pälvinud rahanduspoliitikas süüdistada, sest ellu on viidud koalitsioonis kokku lepitut.

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Toomas Tõniste rääkis talle kahe tema kinnistu arestimisest, kui ta Tõnistega rahandusministri kohast rääkis.

"Ta informeeris, et tema firma omanduses oleval kinnistul on rendileping ja seal toimub uurimine. Tema ei ole kahtlustatav ega süüdistatav, aga ta on kaasatud kolmanda osapoole, tunnistajana. Ta kinnitas, et tema südametunnistus on puhas," ütles Seeder.

Rohkem neil sel teemal temaga vestlust polnud enne Tõniste ministriks saamist saamist. Tõniste pidas ise vajalikuks Seederit informeerida.

Seeder ütles, et oli teemast üldiselt teadlik, aga detailidega kursis pole, sest uurimisega tegeleb prokuratuur.

Ta ütles, et ta ei kontrollinud Tõniste juttu. "Mul polegi võimalik seda saada, prokuratuur üksikasju ei avalda ja mina kuulujuttudega ei tegele. Mul ei ole ka põhjust Toomast mitte usaldada, tunnen teda pikka aega. Kui ta ise teavitas ja kinnitas, et tema südametunnistus oli puhas, siis polnud vajadust kolmandaid teid pidi tema sõnade õigsust kontrollida," ütles Seeder.