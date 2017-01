Seeder: sellise piirijoone kulgemise ja tingimustega piirilepingu ratifitseerimine on vastuolus Eesti huvidega

IRLi poliitik Helir-Valdor Seeder leidis täna Facebookis, et Eestil pole praegusel kujul ettevalmistatud piirilepingut Venemaaga tarvis.

"Venemaa välisminister Lavrov ütles Moskvas pressikonverentsil, et Venemaa on valmis naasma Eestiga piirilepingu ratifitseerimise protsessi juurde kahepoolsete suhete konstruktiivse arengu, mitte vastasseisu õhutamise tingimustes. Sõnumi sisu: vastasseisu õhutajad on Eesti ja NATO ning Venemaa ei kavatse lähitulevikus piirilepingu ratifitseerimisega tegeleda ( jumal tänatud!)," kirjutas Seeder täna Facebookis.

"Meie peavoolu poliitikutel oleks aeg mõista, et Venemaa jaoks ei ole oluline piirilepingu sõlmimine, vaid see on lihtsalt üks instrument Venemaa poliitilises tööriistakastis, ei enamat. Lavrovi avaldus on veelkordne kinnitus, et Venemaa ei võta piirilepingu sõlmimist tõsiselt ega käsitle Eestit võrdväärse partnerina," teatas Seeder.

"Kummaline, aga Venemaa mängurlus, mille tulemusena lükkub piirilepingu sõlmimine teadmata tulevikku, kaitseb Eesti pikaajalisi julgeolekupoliitilisi huve paremini, kui Eesti peavoolu poliitikute tegevus. Sellise piirijoone kulgemise ja selliste tingimustega piirilepingu ratifitseerimine on vastuolus Eesti majanduslike ja julgeolekupoliitiliste huvidega, rääkimata riiklikust väärikusest," leidis Seeder.

Seederi koduerakond IRL toetab piirilepingu sõlmimist Venemaaga, aga Seeder on sellele kogu aeg vastu olnud.