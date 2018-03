Seeder: riigikogu juhatuse valimise ümber käib šõu, aga mingeid üllatusi siin ei tule

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et IRL valib riigikogu esimeest ja aseesimeest vastavalt koalitsiooni kokkuleppele ja ükski teine erakond ei käinud nende juures oma kandidaadile toetust otsimas.

Seederi sõnul lähtub IRL-i fraktsioon ikka koalitsiooni kokkuleppest. "Meie valime riigikogu esimene puhul sotsiaaldemokraatide esitatud kandidaati, kes antud juhul oli Eiki Nestor ja kui tulevad aseesimehe valimised, siis valime Keskerakonna kandidaati, kes on tõenäoliselt Enn Eesmaa," ütles ta.

Seederi sõnul ei toimunud fraktsioonis pikka arutelu. "Ei ole olnud põhjust ümber mõelda ja ausalt öeldes pole ükski teine fraktsioon meie poole pöördunud ka toetuse otsimisega," ütles ta.

"Ma vaatan seda šõud, mis riigikogu juhatuse ümber käib. Sellest on tehtud selline põnev lahing, justkui tuleksid mingid suured üllatused. Minu sisetunne ütleb, et mingit üllatust ei tule," ütles Seeder. "See on rohkem siuke personaalne kampaania ja meedia on sellega kaasa läinud."