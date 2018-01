Seeder: Reinsalu ei pea tagasi astuma

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et justiitsminister Urmas Reinsalu ümber toimuv on eelkõige opositsiooni soov ennast näidata.

„Mina ei näe küll vajadust ja ei pea kuidagi põhjendatuks, et Urmas Reinsalu peaks nüüd selle surve all tagasi astuma. Kas opositsioon jõuab ühtse umbusalduse esitamiseni, eks me seda tõenäoliselt järgmisel nädalal näeme,” ütles Seeder Delfile. Opositsioon andis justiitsminister Urmas Reinsalule mäletatavasti aega kuni selle nädala lõpuni, et tagasi astuda. Kui Reinsalu seda sammu ei astu, algatab opositsioon umbusalduse.

„Eks ta on praegu ilmselgelt järjekordne opositsiooni katse vaadata, kas on võimalik valitsuskoalitsiooni ühtsust kuidagi kõigutada. Siin on olnud ju ka signaale, et üks või teine koalitsioonierakonna saadik äkki ka ühineb võib-olla, see on üks,” rääkis Seeder. „Teine asi, opositsioon püüab näidata ennast, olla tähelepanu all ja kolmas eesmärk kogu sellel umbusaldamisel on ka laiem ideoloogiline taust, see ei ole suunatud üldse praegu konkreetselt Urmas Reinsalu kui justiitsministri vastu,” sõnas ta. „Haaratud on vaidlustesse kirik ja haaratud on erinevate vähemuste teemad ja naised ja nii edasi. See, kas Urmas Reinsalu justiitsministrina on oma ülesannetega hakkama saanud, see, tundub, et jääb järjest rohkem tahaplaanile,” nentis Seeder.

Seederi kinnitusel pole IRL erakonna sees arutanud, mis saab siis, kui Reinsalu vastu tõepoolest umbusaldusavaldus esitatakse ja see ka riigikogus läbi läheb. „Sellele küsimusele ei ole praegu vastust.”

Küsimusele, kas ta on Reinsaluga asju arutanud, kas minister plaanib siiski viimaks ise taanduda, hoidus Seeder otsesõnu vastamast. Parteijuhi väljaütlemistest ei saa küll kuidagi välja lugeda, et tagasiastumisavaldus koostamisel oleks.

Reformierakond ähvardas Reinsalut riigikogus umbusaldusavaldusega, kui viimane esmaspäevaks justiitsministri ametist tagasi ei astu. Oma toetust Reinsalu umbusaldamisele on väljendanud ka mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna saadikud.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppeval nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.