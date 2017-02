Seeder: põllumajandusmasinate liiklemise reeglid on vaja muuta paindlikumaks

Riigikogu maaelukomisjon käsitleb oma tänasel istungil põllumeeste tõstatud küsimust seoses suuremõõtmelistele veostele kehtestatud eeskirjadega.

Maaelukomisjoni esimehe Helir-Valdor Seederi hinnangul on põllumasinate liiklemisel ranged eeskirjad kehtestatud arvestamata kõiki asjaolusid. Ta selgitas, et tänapäeval kasutusel olevate suuremõõtmeliste põllumajandusmasinate sõidul põllule tuleb neid eskortida ühe või kahe saateautoga. „Saateautode nõue on põllumeeste jaoks liialt koormav ja võib liikluse muuta pigem ohtlikumaks,“ ütles Seeder.

Eesti Põllumeeste Keskliit juhib oma kirjas tähelepanu, et tänapäevaste põlluharimisagregaatide – topelt ratastega traktorite, kombainide, külvikute ja muude analoogsete masinate mõõtmed ületavad sageli eeskirjades sätestatud gabariitide ülempiire. Samas liiguvad need masinad põllutööde hooajal piiratud ruumis ja piiratud alal – põllumajandustootjale poolt kasutataval maa-alal, mille kohalikke olusid ja liiklusohtlike kohti tunnevad nad sageli paremini kui kohalikke olusid mittetundvad ametnikud. Keskliidu arvates võivad saatemasinad ise olla täiendavaks ohu allikaks teistele liiklejatele, eriti möödasõitudel, kuna pikendavad möödasõidu teekonda või teevad möödasõidu võimatuks. Põllumehed juhivad tähelepanu ka asjaolule, et nõuet on võimatu täita seoses mitme põllumasina saatmisega. Samuti on selle täitmine keeruline taluperemehel, kes juhib traktorit või kombaini.

Maaelukomisjon arutab oma tänasel istungil põllumeeste ettepanekut majandus- ja taristuministri vastava määruse muutmiseks, sest kehtivate nõuete täitmine käib põllumajandustootjatele üle jõu.

Arutelule on kutsutud ka Eesti Põllumeeste Keskliidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.