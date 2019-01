Seeder pidurdas ülikoolide rahastamise lepinguid, et suruda ülikoolidesse rohkem eesti keelt

Seeder rääkis, et kolmeaastased lepingud oleksid pidanud jõustuma juba aasta algusest, aga Isamaa vastuseisu tõttu ei andnud valitsus neile heakskiitu. Isamaa soovis, et lepingutesse oleks tugevamalt kirjutatud eestikeelse õppe kaitse.

Seeder ütles, et ülikoolide rahvusvahelistumine on vajalik, aga inglisekeelsete õppekavade kasv ei tohi tulla eestikeelsete õppekavade arvelt. "Küsimus on selles, kuidas pikas plaanis hoida eestikeelseid õppekavasid ja teadust," ütles Seeder.

Lepingute sõlmimine venis peaaegu kaks kuud. Eile kohtusid suuremate ülikoolide rektorid riigikogus Isamaa fraktsiooni liikmetega ja arutasid lahendust. Seeder ütles, et kohtumisel olid rektorid mõistvad. Loomulikult sooviksid nad paindlikkust ja vabu käsi andvaid lepinguid, aga nad saavad aru avalikust huvist, et maksumaksja rahaga käivad kaasas tingimused.

Kokku lepiti kahes punktis, mis kirjutatakse riigi ja ülikoolide vahelistesse lepingutesse. Esiteks lepiti kokku, et kõigil inglisekeelsetel õppekavadel on kuus ainepunkti kõigile kohustuslik eesti keele ja kultuuri õpe.

Teiseks punktiks oli, et kolmandate riikide üliõpilastel peaks olema tulevikus minimaalne õppemaks vähemalt 1500 eurot semestris. Seeder ütles, et seni on vahel toimunud ristsubsideerimine, mille käigus eestikeelseks õppeks läinud raha kulutati tegelikult inglisekeelsetele õppekavadele. Minimaalse õppemaksu eesmärgiks on seda vältida. See tingimus puudutab kõiki uusi inglisekeelseid kavasid.

Seeder ei arvanud, et oma tahte saamiseks ülikoolide rahastamislepingute pidurdamine oleks olnud kuidagi karm meede. Ta ütles, et ülikoolid on saanud tegutseda, neil on omad vahendid.