Seeder Ossinovskist: kui püksid sõeluvad püüli, otsitakse süüdlasi mujalt

IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul oli just IRL see, kes soovis juba selle aasta alkoholiaktsiisi tõuse ära jätta.

Alkoholiaktsiiside alalaekumise tõttu kriitika alla sattunud töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski on tõdenud, et rahandusministeeriumi prognoosid laekumiste kohta osutusid valeks.

Rahandusministeeriumi portfelli hoidva IRL-i esimees Helir-Valdor Seederi sõnul on üllatav, et Ossinovski leiab, et kogu alkoholipoliitika taga on IRL. “Eks siis kui püksid sõleuvad püüli, otsitakse mujalt süüdlasi, küll süüdistatakse prognoosijaid ministeeriumis, siis jälle koalitsioonipartnereid,” ütles Seeder.

“Mina ametnikke ei süüdistaks. Aktsiiside laekumisi prognoositi küll rohkem kui laekus, aga poliitikutele oli näha, kuidas laekumine edeneb,” sõnas ta ja viitas, et 2017. aasta oktoobris ütles nii rahandusminister Toomas Tõniste kui ka Seeder ise, et selle aasta 1. veebruarks planeeritud aktsiisitõusud tuleks üldse ära.

“Selle peale ütles Ossinovski, et tema ei näe laekumistes probleemi. Pärast raskeid vaidlusi leppisime kokku poole väiksema aktsiisitõusu,” meenutas Seeder. “Nüüd öelda, et IRL on süüdi kuna IRL-il on rahandusministri portfell, on vastutustundetu. Ka ei saa öelda, et terve valitsus on süüdi. Jah, otsuseid langetatakse tervikuna, aga oluline on siiski vahet teha, kes mille eest on seisnud.”

Samas rõhutas Seeder ka, et tegelikult laieneb vastutus kogu poliitilisele spektrile, ka praegustele opositsioonierakondadele eesotsas Reformierakonnaga, kelle valitsus 2015. aastal alkoholiaktsiiside järsemat tõstmist alustas.

Aga mis edasi saab? “On elementaarne, et juba seadustatud aktsiisitõusud 2019. aastal ja ka 2020. aastal tuleb ära jätta,” ütles IRL-i esimees. “Ka tuleb ära jätta uued maksud, mis on seni kehtestamata ehk siis magustatud jookide maks ja pakendiaktsiis. Siis saab edasi vaadata analüüsi pealt, kas annab veel midagi ära teha.”