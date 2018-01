Seeder: niikaua, kui IRL on valitsuses, kodakondsusseadust ei muudeta

IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi kinnitusel ei ole IRL Reinsalu n-ö päästmiseks nõus kodakondsuspoliitikas muudatusi tegema.

Justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamise ajal küsis Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Olga Ivanova, kas on lootust, et aasta jooksul läbib kodakondsusseaduse muutmise eelnõu kolm lugemist. Reinsalu vastusest võis välja lugeda justkui lähtub IRL nüüd koalitsioonileppest, kus selline samm on kavas, mitte ei seisa sellele enam vastu nagu on varem kinnitanud IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder.

Seeder kinnitas, et mingit taganemist kodakondsuspoliitikas IRL-i poolt oodata ei ole. “Reinsalu ei öelnud, et sellega minnakse edasi nii nagu koalitsioonileppes on kokku lepitud,” märkis ta. “Ta ütles midagi taolist, et minnakse edasi koalitsioonilepingus kokku lepituga nii nagu partnerid kokku lepivad. Mõte on see, et kokku on lepitud palju asju, aga vahepeal on toimunud muudatused IRL-i juhtkonnas, me oleme pärast seda koalitsioonilepet arutanud ja leidnud, et olukord on muutunud ja me viime ellu neid asju nüüd, mida me nüüd kokku lepime.”

Loe veel

Stenogrammist võib lugeda Reinsalu vastust järgmiselt: "Mis puudutab konkreetseid koalitsioonilepingus olevaid sätteid, siis kindlasti koalitsioonilepingut täidetakse ja täidetakse moel, nagu partnerid on kokku leppinud. Aitäh!"

See tähendabki Seederi sõnul just seda, mida ta äsja selgitas. "Jah, ja partnerid on kokku leppinud... mitte, et mis on koalitsioonileppes kirjas, vaid nagu partnerid on kokku leppinud," kordas ta. "Me oleme praegu kokku leppinud, et selle teemaga me edasi ei lähe, meil ei ole üksmeelt ja konsensust selle osas ja seni see teema seisab. Nii on kokku lepitud. Ei ole sellel koalitsioonil jõudu, et kodakondsusseadust muuta. Palju asju on kokku lepitud, millega me ei tegele."

Seederi arvates ei aidanud Reinsalu umbusaldamise katse lahendada koalitsiooni sees ühtegi probleemi, aga ei tekitanud ühtegi uut ka juurde. "See ei muuda koalitsioonisisest olukorda, tasakaalu kuidagi. Nagu ei muutnud seda märkimisväärselt ka Kadri Simsoni umbusalduskatse," ütles Seeder. "Samade probleemidega tuleb meil koalitsioonisiseselt edasi tegeleda, mis olid üleval ka enne Reinsalu umbusaldusavaldust."