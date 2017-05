Seeder: Korbi avaldus kahjustab meie liitlassuhteid ja julgeolekuolukorda

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimehe Helir-Valdor Seederi arvates kahjustab keskerakondlasest riigihalduse ministri Mihhail Korbi NATO-vastane avaldus Eesti liitlassuhteid ja julgeolekuolukorda. Ühtlasi ootab ta Keskeskerakonna esimehelt, peaminister Jüri Rataselt otsustavat tegutsemist.

"See avaldus on vastuolus Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtetega olukorras, kus me soovime meie NATO liitlaste kohaolu suurendamist, kus NATO liitlased on reaalselt meie territooriumil meid kaitsmas ja NATO lennukid meie õhuruumi valvamas. Selline avaldus on meie liitlassuhteid ja julgeolekuolukorda kahjustav. Ja kuna seda tehti valitsuse liikme poolt, on see täiesti lubamatu," ütles Seeder Delfile.

Küsimusele, kas Korb peaks ametis jätkama, vastas Seeder, et ootab peaministrilt otsustavat tegutsemist. "Loodan, et peaminister käitub adekvaatselt ja otsustavalt selles olukorras."

Seeder ei kiirustanud koalitsiooni lammutama ning märkis, et soovib ära oodata otsused, selgitused ja kommentaarid, mis osapooltelt lahenduste kohta tulevad. "Aga ma ütlen, et seda saab otsustada ikkagi peaminister, kes on ka Keskerakonna esimees. See otsus peab ikka tulema sealt," viitas ta Korbi tulevikule.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles teisipäeval Haapsalus veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, vahendab Lääne Elu.

„Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt,“ selgitas minister.

„Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATOst eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi,“ rääkis Korb.

Täna kinnitas aga Korb, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid. Korbi sõnul peab Eesti olema NATO aktiivne liige ning panustama alliansi töösse, sest ühtne ja tugev liit on Eesti kaitsevõime oluliseks aluseks.

Korb selgitas, et oma sõnavõtus pidas ta silmas eelkõige tugeva ja iseseisva kaitsevõime arendamise olulisust. „Eesti liikmelisus NATOs on tugevdanud meie julgeolekut, oleme saanud nii praktilist kui ka poliitilist toetust oma julgeolekupoliitika eesmärkide täitmiseks ning pean seda meile väga oluliseks,“ lausus Korb.