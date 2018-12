Seeder: katuserahad on vaid garneering riigieelarve juures

"See on ilmselgelt üledramatiseeritud teema. Katused (katuserahad - toim.) riigieelarve osana on olnud, on ja jäävad ka tulevikus. Küsimus on, kuidas üksikobjekte, investeeringuid riigieelarvesse otsustatakse või ka toetusi erinevatele organisatsioonidele ja mis tasemel neid tehakse. Mingil tasemel tehakse seda riigikogu tasemel. Suuremas ulatuses on seda alati tehtud valitsuses, see on ministeeriumite all, ja mingis osas teevad tegelikult seda hoopis ametnikud," kommenteeris Seeder, vahendab ERRi uudisteportaal.

Seeder märkis, et katuserahasid on seostatud ka kui läbipaistmatu osaga riigieelarvest, mida see kindlasti tema sõnul ei ole. "See tegelikult on kõige suuremat tähelepanu leidnud ja kõige läbipaistvam osa riigieelarvest. See on üksipulgi lahti võetud kuni ettepaneku tegijateni välja," lausus Seeder.

Seeder ütles, et katuserahad on vaid garneering eelarve juures.