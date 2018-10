Seeder: Kangro lahkumine ei tulnud üllatusena, aga valitsuse töövõime säilib

Seeder ütles, et on Kangroga korduvalt rääkinud, midagi isiklikku tema lahkumisotsuses ei ole. "Hea meelega oleks näinud Tiina jätkamist kuni koosseisu lõpuni, aga ta on otsuse teinud," ütles Seeder.

Seeder lausus, et fraktsioon peab käituma kollektiivse organina, selle tõttu ei pruugi aga kõik saadikud rahul olla. Võimu teostamine tähendab kompromisside otsimist, Kangro tahtis aga sõltumatuna käituda. Kangro ei kuulunud kunagi erakonda, nüüd lahkus ta ka fraktsioonist.

Sotsiaalkomisjoni liige Kangro tegi vahel valitsusest tulnud ettepanekutele muutmisettepanekuid, millest mõnda ka arvestati. "Tiina tegevus pole olnud tulemusteta," ütles Seeder.

Kangro lahkumise järel on Jüri Ratase valitsusel kõigest 50 kohta. Siiski on valitsusel Seederi sõnul lihthääleteenamus riigikogus olemas ja kui on seadusi, mis vajavad 51 häält, siis sõltumatute saadikute toel on ka need võimalik vastu võtta. Seederi sõnul on sõltumatute saadikutega räägitud ja on teada, et vajalik toetus on olemas.

Riigieelarve vajab poolthäälte enamust, mitte 51 häält. Seeder ei osanud peast öelda, kui palju on üldse praegu riigikogus veel menetluses neid eelnõusid, mille vastuvõtmine nõuaks 51 poolthäält.