Seeder: jah, kandideerin esimeheks

IRLi liige Helir-Valdor Seeder teatas, et on valmis kandideerima erakonna esimeheks. "Jah, loomulikult. Vastab tõele," vastas Seeder küsimusele, kas ta kandideerib.

Täna hommikul teatasid 20 IRLi liiget, et toetavad esimehe kohale Seederit. Eelmisel nädalal teatas esimeheks kandideerimisest ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Seederi esitajad nimetasid teda kõige kindlamaks valikuks IRLile. "Meil on vaja esimeest, kellel on kogemus, kes suudab, oskab ja tahab poliitikat teha ning poliitikaid ellu viia. IRL vajab esimeest, kellel on võimekus juhtida, olla liider ja autoriteet nii erakonnas kui üle Eesti," teatasid Seederi toetajad.

IRLi uus esimees valitakse 13. mail toimuval suurkogul.