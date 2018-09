Seeder Isamaa 3 protsendi suurusest reitingust: toetus meie seisukohtadele tuleb suurem kui praegune reiting

Ametlik ühinemine on Seederi sõnul siiski enne valimisi võimatu, sest aega on liiga vähe. Küll aga ei välistanud ta võimalust, et rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet kandvad inimesed võivad kandideerida Isamaa nimekirjas. Ta uskus, et neid ühinejaid on. Isamaa ise läheb kindlasti valimistele oma nimekirjaga, kinnitas Seeder. Ühinemised on võimalikud peale valimisi.

Seeder ütles, et Isamaal läheb veel umbes kaks kuud, et erakonna sees kõik teemad läbi vaielda. Kavas on edasi liikuda oma plaani kohaselt ja tulla järk-järgult oma sõnumitega välja.