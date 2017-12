Seeder: IRLis on erakonna nime muutmisest räägitud, järgmisel aastal tuleb teemat arutada

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et IRLis on juba mõnda aega räägitud erakonna nime muutmise vajadusest. Järgmisel aastal, kui hakatakse valmistuma 2019. aasta riigikogu valimisteks, tuleb ka seda teemat arutada.

Seederi sõnul on erakonna nimi praegu natuke liiga pikk. Ta tõi näiteks, kui kerge on öelda "Reformierakond" või "Keskerakond", sest tegemist on ühe sõnaga.

Seevastu "Isamaa ja Res Publica Liit" on suuliselt väljaütlemiseks liiga pikk ja kohmakas ja ka kirjapildis ei näe seda väga palju. Levinud nimetus "IRL" pole samuti Seederi sõnul kuigi hea, sest see on lühend, mitte sõna.

Nimetus "Isamaa ja Res Publica Liit" peegeldab Seederi sõnul hästi seda, et kunagi ühinesid kaks sellenimelist erakonda, aga viitab ka kahe poole olemasolule ega anna märku suurest ühtsusest.

Järgmisel aastal, kui IRL hakkab riigikogu valimisteks valimisprogrammi koostama, siis vaatab programmitoimkond läbi põhikirja, töötab välja uue programmi ja selle käigus arutab läbi ka erakonna nime.

Järgmisel aastal koguneb ka erakonna suurkogu, et arutada erakonna ideoloogia, programmiliste seisukohtade, ülesehituse ja nime küsimusi.

Seeder ütles, et kuna erakonnas on inimestel sellel teemal palju erinevaid mõtteid, siis ei hakka ta oma seisukohta nimeküsimuses välja ütlema, kuigi see on tal olemas.

IRLi eelmine esimees Margus Tsahkna tegi ettepaneku nimetada erakond uuesti Isamaaks.